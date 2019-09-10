Трамп назвал Россию и Китай причиной увеличения военных расходов США

Соединенным Штатам пришлось увеличить военные расходы из-за России и Китая. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, дополнительные затраты были связаны с перестройкой вооруженных сил страны.

«Мы достигли рекордного финансирования вооруженных сил США — $700 млрд в прошлом году, $716 млрд в этом году, $738 млрд в следующем. У нас не было выбора, мы должны были перестроить наши войска из-за всего того, что происходит сегодня с Китаем, Россией, радикальным исламом, со всем», — цитирует Трампа ТАСС.

По словам Трампа, вооруженные силы США были «полностью истощены», однако теперь они обеспечены новой техникой, в том числе бомбардировщиками F-35 и истребителями F-18.

31 июля Трамп заявил о намерении сократить оборонный бюджет США. Тогда он также отметил, что государство было вынуждено модернизировать вооруженные силы.