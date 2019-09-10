В Канаде подросток помог найти тело пропавшей 27 лет назад женщины

В канадском городе Ревелсток 13-летний подросток Макс Веренка помог найти тело женщины, которая пропала в 1992 году. Об этом 6 сентября написало CBS News.

В августе Макс отправился вместе с мамой на озеро, и во время прогулки на лодке он заметил под водой очертания автомобиля. Приехавшие полицейские не смогли разглядеть машину, тогда подросток взял камеру GoPro и погрузился на дно, чтобы ее заснять.

В результате полиция вытащила автомобиль на сушу, это оказалась черная Honda Accord 1986 года выпуска, в салоне которой обнаружили труп владелицы авто Джанет Фаррис. Женщина пропала в 1992 году по пути на свадьбу знакомых. Предполагается, что она попала в аварию и умерла.

Семье Фаррис рассказали об обнаруженном теле Джанет. Ее сын заявил, что родные давно смирились с тем, что она, вероятно, мертва, но мучились вопросом, что с ней произошло и где ее останки. Женщину кремируют, а пепел похоронят рядом с могилой скончавшегося в 1984 году мужа.