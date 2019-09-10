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Активистов Greenpeace задержали в Польше из-за блокировки угольного судна

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Фото: greenpeace.org
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Активисты международной экологической организации Greenpeace заблокировали судно в порту Гданьска, прибывшее из Мозамбика, после чего их задержали. Об этом 9 сентября сообщает польское подразделение Greenpeace.

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Как говорится в сообщении, активисты организации заблокировали судно с углем, направлявшееся в порт Гданьска. Участники протеста нарисовали на борту судна огромную надпись «Уголь-стоп», в то время как парусник Rainbow Warrior вошел в порт и бросил якорь у угольного терминала, делая невозможной разгрузку сырья, поступающего в Польшу из Мозамбика.

По словам активистов, протест является мирным и призван привлечь внимание правительства к необходимости отойти от использования угля к 2030 году.

Позже польские пограничники провели силовую акцию в отношении участников протеста.

«Девятого сентября перед полуночью пограничники в масках с автоматами ворвались на борт парусного судна Rainbow Warrior, принимающего участие в мирном протесте» — говорится в сообщении. В подразделении также заметили, что пограничники угрожали активистам оружием.

«Мы хотели бы, чтобы польские власти действовали так быстро и решительно в вопросе климатического кризиса, как они это делают, подавляя мирные протесты», — сказал координатор польского отделения Greenpeace Марек Юзефяк.

Как сообщает «РИА Новости», уголь является топливом примерно для 80% польских энергогенерирующих мощностей.

В декабре 2018 года протестующие против угольных разработок были задержаны в Словакии после того, как своими действиями создали опасность для горняков, поскольку забрались на башенный эксплуатационный копер шахты. Большинство задержанных были иностранцы, в основном граждане Чехии, Финляндии и Бельгии.

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