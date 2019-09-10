У России не осталось чистого госдолга

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года. Об этом во вторник, 10 сентября, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Отмечается, что на 1 августа объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований составлял 16,2 трлн рублей. Он включал госгарантии по кредитам предприятий. При этом ликвидные активы государства — федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов — насчитывали 17,6 трлн рублей. Таким образом, госдолг стал меньше, чем ликвидные активы, указывает издание.

По данным журналистов, это стало возможно из-за рекордных резервов, которые покрыли долг государства. Так, если России понадобилось бы срочно погасить долги, это можно было бы сделать только за счет депозитов госорганов в банках.

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, «то, что сделано в макроэкономике России с 2014 по 2019 год, точно попадет в учебники». Обратной стороной является дефицит фискальных стимулов для развития экономики.

30 августа в РАН призвали не бояться санкций США против госдолга России.

Евросоюз и США в 2014 году ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого рестрикции неоднократно продлевались.

В 2014–2015 годах цены на нефть со $100 опускались ниже $40 за баррель. Падение началось после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз мирового спроса на нефть.