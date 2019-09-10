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NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России

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Американский агент, который якобы занял высокую должность в Москве, лишь со второго раза принял предложение ЦРУ выехать из России. По данным газеты The New York Times, ему предлагали покинуть страну в 2016 году, но он отказался, сославшись на семейные обстоятельства.

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Как сообщает издание со ссылкой на неназванные источники, шпион был завербован несколько десятилетий назад, после чего начал строить карьеру в РФ.

Агент якобы занял влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне.

Отмечается, что когда американские официальные лица начали подозревать Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, информатор стал одним из наиболее важных и высоко защищенных агентов, пишет «Газета.ру».

В российском МИДе эту информацию опровергли, назвав паранойей. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что находится не в курсе этой истории.

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