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Пресс-конференция по итогам чемпионата России по аквабайку. Видеотрансляция

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Фото: пресс-служба Чемпионата России по аквабайку/jetskirussia.ru
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В пресс-центре «Известий» началась пресс-конференция об итогах чемпионата России по водно-моторному спорту в классе аквапарк.

Соревнования прошли в Казани с 6 по 8 сентября в акватории озера Нижний Кабан.

В пресс-конференции принимают участие:

  • Михаил Ершов, главный организатор чемпионата России по аквабайку, чемпион России по аквабайку, тренер сборной России по фристайл-аквабайку;
  • Андрей Краснов, председатель оргкомитета чемпионата России по аквабайку;
  • Сергей Чемезов, бронзовый призер этапа чемпионата мира по аквабайку – 2019, чемпион России по аквабайку – 2018 в дисциплине «фристайл»;
  • Арсений Матанцев, обладатель Кубка России 2019 в дисциплине «фристайл».

Они обсудят итоги российского сезона в аквабайке, перспективы спортсменов и международные соревнования, а также расскажут о планах на будущий год.

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