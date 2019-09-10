Пресс-конференция по итогам чемпионата России по аквабайку. Видеотрансляция

В пресс-центре «Известий» началась пресс-конференция об итогах чемпионата России по водно-моторному спорту в классе аквапарк.

Соревнования прошли в Казани с 6 по 8 сентября в акватории озера Нижний Кабан.

В пресс-конференции принимают участие:

Михаил Ершов, главный организатор чемпионата России по аквабайку, чемпион России по аквабайку, тренер сборной России по фристайл-аквабайку;

Андрей Краснов, председатель оргкомитета чемпионата России по аквабайку;

Сергей Чемезов, бронзовый призер этапа чемпионата мира по аквабайку – 2019, чемпион России по аквабайку – 2018 в дисциплине «фристайл»;

Арсений Матанцев, обладатель Кубка России 2019 в дисциплине «фристайл».

Они обсудят итоги российского сезона в аквабайке, перспективы спортсменов и международные соревнования, а также расскажут о планах на будущий год.