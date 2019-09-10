Заморозки и природные пожары ожидают в Алтайском крае

В Алтайском крае ожидаются заморозки и одновременно высокая пожароопасность. Жителям следует быть осторожными, поэтому введено штормовое предупреждение.

Согласно данным регионального ЦГМС, с 10 по 13 сентября местами сохранится высокая пожароопасность — 4-й класс горимости. При прояснении будут заморозки. Например, 12 сентября температура воздуха в некоторых районах края может упасть до минус 2 градусов, пишет altapress.ru.

Напомним, 9 сентября в Барнауле прошел сильный ливень с градом. Были затоплены дороги, на улицах скопились автомобильные пробки.

7 сентября сообщалось, что на одном из курортов Сочи выпал снег. По данным местных СМИ, столь раннего снегопада регион не видел 30 лет.