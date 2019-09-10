Мужчина попытался покончить с собой около здания Госсовета Удмуртии

Мужчина попытался покончить с собой у входа в здание Госсовета Удмуртии и был госпитализирован с сильными ожогами, следователи проводят проверку, сообщил во вторник, 10 августа, руководитель управления СК РФ по Удмуртии Рустам Тугушев.

«В ходе процессуальной проверки будут установлены мотивы этого акта, участники действия, будет дана юридическая оценка», — цитирует его ТАСС.

Как сообщил и.о. министра здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак, пострадавший мужчина получил почти 100-процентный ожог тела.

«Ожоги сильные, почти 100% поражения», — сказал он.

По данным газеты «Коммерсант», мужчину зовут Альберт Разин — он является заслуженным деятелем науки Удмуртии, директором Института человека УдГУ, выступает за то, чтобы дети изучали удмуртский язык.

В июле прошлого года сообщалось, что житель города Коркино в Челябинской области попал в реанимацию после попытки покончить с собой.