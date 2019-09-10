Украинская община в Крыму пригласила на полуостров дипломатов США и ЕС

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и стран Евросоюза не признавать итоги крымских выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион, чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности избирательного процесса.

«Странная позиция не признавать выборы, на которых даже не присутствовал», — цитирует Гридчину «РИА Новости» во вторник, 10 сентября.

Она отметила, что отказавшимся признать итоги выборов странам стоило прислать своих наблюдателей и убедиться, что голосование в Крыму прошло намного более честно и демократично, чем в западных странах. Гридчина добавила, что в ответ готова поехать, к примеру, на выборы президента США в 2020 году.

«Присутствуя там лично, мы сможем оценить, насколько эти выборы демократичны и прозрачны, как об этом кричат на каждом шагу американские СМИ. И рассказать об увиденном там всему миру», — отметила она.

Ранее 9 сентября глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал «работой на корзину» обвинения в незаконности проведения выборов в Госсовет Республики.

Выборы в Госсовет Крыма прошли в единый день голосования 8 сентября. Парламент состоит из 75 депутатов, 70 из которых сейчас занимают представители «Единой России». Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.