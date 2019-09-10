Российские моряки спасли рыбака из Северной Кореи

Приморские моряки спасли гражданина КНДР. Иностранец, держась за пенопласт, пробыл в море не менее 10 часов. Мужчина так устал, что даже не сразу

смог ухватиться за спасательный круг. Спасённого отогрели и передали береговой охране.



