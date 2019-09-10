Французские журналисты назвали Киев российским городом

Французские СМИ посчитали Киев российским. В ролике Le Figaro репортаж из украинской столицы подписали геотегом «Киев, Россия». Ошибки, похоже, никто не заметил, видео пролежало на сайте пару дней. Только сейчас в редакции Le Figaro догадались извиниться. По крайней мере так написал в Twitter посол Украины во Франции Олег Шамшур.