Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» 33 года спустя

Знаменитый актер Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли «золотого ребенка» в одноименной картине 1986 года спустя 33 года. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Роль исполнила Жасмин Л. Рит, которая сейчас работает директором по организации мероприятий The Hollywood Reporter. Фотография была сделана на кинофестивале в Торонто.

Рит рассказала, что актер был очень добр и хорошо ей запомнился несмотря на то, что ей было всего шесть лет. Мерфи приехал на кинофестиваль, чтобы представить фильм «Меня зовут Долемайт», в котором сыграл комика, музыканта и актера Руди Рэй Мура.

В конце 2018 года у американского актера Эдди Мерфи родился десятый ребенок. Малыша назвали Максом Чарльзом. Второе имя ему дали в память о старшем брате Мерфи, который скончался от лейкемии в апреле 2017 года. С матерью ребенка — моделью Пейдж Батчер Мерфи обручился, когда она была беременной.