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Синоптики пообещали летнюю погоду во вторник в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Теплая облачная погода с прояснениями ждет жителей Москвы и области во вторник, 10 сентября, говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице воздух прогреется до 23-25 градусов, ночью столбики термометров покажут 11-13 градусов. В Подмосковье днем также прогнозируется 25 градусов, а ночью 8-13 градусов тепла. Осадков не ожидается.

Накануне в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности на 10 сентября из-за риска возникновения пожаров.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что в центральных регионах России в течение всей рабочей недели сохранится теплая погода преимущественно без осадков.

2 сентября синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился прогнозом на предстоящую зиму. По его словам, зима в России будет слякотная и теплая, с гололедом, околонулевой температурой и вероятностью ледяных дождей.

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