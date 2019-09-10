За одну неделю в Японии от сильной жары погибли не менее четырех человек

По меньшей мере четыре человека скончались в Японии в период со 2 по 8 сентября из-за аномальной жары, установившейся почти на всей территории страны. По данным Главного пожарного управления Японии, еще около 3,5 тыс. жителей госпитализированы с тепловыми ударами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главное пожарное управление страны, число пострадавших за указанный период выросло из-за жаркой погоды, которая предшествовала тайфуну «Факсай», обрушившегося на Японию в выходные.

Чаще всего от жаркой погоды страдают люди пожилого возраста, которые в целях экономии не используют кондиционеры в помещениях. Власти страны убедительно просят граждан и туристов не находиться на солнце длительное время, пить побольше жидкости и носить головные уборы.

За неделю с 12 по 18 августа из-за жары скончались по меньшей мере семь человек. Больше всего в начале августа от аномальных температур страдали жители Токио. В общей сложности в этом году от жары в Японии умерли около 100 человек, десятки тысяч попали в больницы.