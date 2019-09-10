Пассажиры севшего в Берлине самолета пострадали из-за турбулентности

Самолет, следовавший из итальянского города Ламеция-Терме в немецкий Берлин, попал в зону сильной турбулентности, в результате чего, по разным данным, пострадали от 6 до 8 пассажиров.

Как сообщает берлинская пожарная служба в Twitter, самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту Тегель, после чего врачи скорой помощи осмотрели 13 пассажиров.

«Пятеро человек были доставлены в больницу с легкими травмами, одна пассажирка с травмами средней тяжести», — говорится в сообщении спасателей. По данным Euronews, в инциденте пострадали восемь человек, в том числе члены экипажа.

Отмечается, что лайнер, принадлежащей компании Eurowings, попал в зону турбулентности примерно в 20 минутах от аэропорта назначения.

11 июля самолет авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку на Гавайских островах из-за сильной турбулентности. Лайнер совершал рейс из Ванкувера в австралийский Сидней. Однако на высоте 10 тыс. м он попал в зону турбулентности, в результате которой пострадали 35 человек.