Лавров и Шойгу ответили на слова главы Пентагона о поведении России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ответили на слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил о том, что «мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна».

После встречи министров российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности Шойгу заявил, что добавить что-либо трудно, но «мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными».

Как пишет РБК, Лавров также отметил, что важно понимать, что такое нормальность по мнению американских коллег.

«Если он это сказал, то он призвал действовать как нормальная страна, а не как США, поскольку в этом случае мы должны были бы, как США, бомбить тот же Ирак, ту же Ливию», — добавил глава МИДа.

С призывом к «нормальности» Эспер выступил 7 сентября. Он заявил, что России следует вести себя «как более нормальная страна» и разделять западные ценности. Таким образом глава Пентагона прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал отдаление России от Европы большой стратегической ошибкой и призвал пересмотреть отношения с Москвой.