Выставку, посвященную 75-летию освобождения Европы от фашистов и вызвавшую возмущение болгарского МИДа, планируется показать в 21 стране, включая Украину, Эстонию, Латвию и другие государства, освобожденные Красной армией.

Как рассказали «Известиям» в фонде «История Отечества», курирующем экспозицию «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют», в Российском культурном центре в Софии 9 сентября был аншлаг, пришли сотни людей.

«Непонятно даже, что вызвало такое раздражение у МИД республики. Они выставку не видели, она же только открылась. Скорее всего, их смутило именно название», — сказал исполнительный директор фонда Константин Могилевский.

Ранее МИД Болгарии раскритиковал российскую инициативу, назвав освобождение Европы советскими войсками «двусмысленным с исторической точки зрения утверждением».

Профессор Софийского университета Дарина Григорьева пояснила «Известиям», что высказывание дипведомства стало своего рода черным пиаром и только усилило интерес к событию.

Председатель болгарского общественного фонда народного единения Христо Маринов заявил, что действующие власти пытаются поссорить россиян и болгар по указке трансатлантических партнеров.

Подробнее — в материале «Известий»:

Память до Киева доведет: о победах Красной армии расскажут на Украине