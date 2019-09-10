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Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

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Председатель правления госкорпорации «Газпром» рассказал об условиях продажи газа Украине со скидкой в 25% на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, чтобы получить подобную скидку власти Украины должны заключить с российской стороной прямой договор на поставку топлива. Как пишет «РИА Новости», глава «Газпрома» также напомнил о том, что договор транзита газа через украинскую территорию заканчивается 31 декабря 2019 года.

Трехсторонние переговоры России, Украины и Еврокомиссии по продолжению транзита в Евросоюз снова начнутся 19 сентября в Брюсселе. В прошлый раз переговоры состоялись в январе и тогда договоренностей достигнуто не было.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт и на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения.

Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.

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