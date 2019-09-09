Прямой эфир

Автомобилистов предупредили о взрывных работах на трассе «Лена»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрывные работы будут проводиться с 15 сентября по четным дням на участке федеральной трассы «Лена» от Невера до Якутска. Они являются частью проекта «Реконструкция автомобильной дороги М-56» на 165–172-м км в Амурской области.

На дороге в районе Тынды собираются возвести железобетонный мост через одноименную реку, путепровод и новую городскую улицу. 10 июля место работ проинспектировали глава Росавтодора Андрей Костюк и министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Об этом пишет asn24.ru.

В мае стартовали работы по строительству объездной дороги, которая начнется на 163-м км трассы «Лена» и будет выходить на автодорогу в районе поселка Аметист. Протяженность обхода составит 8 км. Переключить движение на объездную дорогу и новый мост планируется в сентябре 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ремонт моста завершили на трассе «Лена» в Якутии
Строительство второго моста через реку Тында началось на трассе «Лена»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019