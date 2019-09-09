Автомобилистов предупредили о взрывных работах на трассе «Лена»

Взрывные работы будут проводиться с 15 сентября по четным дням на участке федеральной трассы «Лена» от Невера до Якутска. Они являются частью проекта «Реконструкция автомобильной дороги М-56» на 165–172-м км в Амурской области.

На дороге в районе Тынды собираются возвести железобетонный мост через одноименную реку, путепровод и новую городскую улицу. 10 июля место работ проинспектировали глава Росавтодора Андрей Костюк и министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Об этом пишет asn24.ru.

В мае стартовали работы по строительству объездной дороги, которая начнется на 163-м км трассы «Лена» и будет выходить на автодорогу в районе поселка Аметист. Протяженность обхода составит 8 км. Переключить движение на объездную дорогу и новый мост планируется в сентябре 2020 года.