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Михалков назвал «Оскар» политизированной премией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
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Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.

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«Я настолько не верю в оскаровский комитет, что даже не думаю о его реформировании, это из серии — «а вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», — сказал Михалков ТАСС.

Он добавил, что премия Американской академии кинематографических искусств и наук — «это политическая история, которая в последние годы очень малое отношение имеет к искусству».

Михалков, который получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за картину «Утомленные солнцем» в 1994 году, отметил, что «все решения не имеют перспективы, если они не вписываются в политическую ситуацию».

Говоря о том, какие российские фильмы можно было бы выдвинуть на премию, режиссер заявил, что «и «Оскар», и мировые кинофестивали стали слишком зависимы от международной конъюнктуры».

По его мнению, чтобы получить «Оскар», «надо, чтобы в фильме были «однополая любовь, примитивная толерантность, однобоко и примитивно понятый мультикультурализм, правильный для этого момента баланс между афроамериканцами и белыми».

Михалков подытожил, что, «к сожалению, решение о выдвижении на «Оскар» принимается не по художественному качеству картины, а в соответствии с текущей политической ситуацией».

Букмекеры ранее назвали наиболее вероятным кандидатом на премию «Оскар» 2020 года за лучшую мужскую роль американского актера Хоакина Феникса, который сыграл в фильме «Джокер».

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