Трамп выразил готовность помочь индо-пакистанским переговорам

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов помочь в переговорах Индии и Пакистана, если они этого захотят. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает «РИА Новости».

«У Индии и Пакистана, как вы знаете, конфликт из-за Кашмира. Думаю, сейчас он несколько менее напряженный, чем две недели назад. Я готов им помочь, если они захотят», — отметил Трамп.

19 августа Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Во время беседы они обсудили необходимость снижения напряженности и умеренной риторики с Индией по поводу ситуации в Джамму и Кашмире.

5 августа индийский президент Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене 370-й статьи конституции Индии, в которой был закреплен особый статус Джамму и Кашмира. До представления документа на территорию были направлены 8 тыс. военнослужащих. Под арест взяты трое местных политиков.

Спустя несколько дней Пакистан на фоне этой ситуации принял решение отозвать главу дипломатической миссии из Индии, а также выслать из страны индийских дипломатов.

Споры между Индией и Пакистаном из-за штатов Джамму и Кашмир ведутся с 1947 года. Большинство населения штатов составляют мусульмане. Местные сепаратисты выступают за независимость или присоединение к соседнему Пакистану (в этом районе официальной границы между государствами нет, их разделяет только линия контроля).

Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.