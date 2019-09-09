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Пьяный самарский водитель притворился спящим пассажиром

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Фото: vk.com/Ночной Патруль Самара
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Пьяный водитель в Самаре притворился спящим пассажиром, чтобы избежать наказания. Об этом сообщили активисты общественного объединения «Ночной патруль» на странице своего сообщества в социальной сети «ВКонтакте».

Нетрезвого водителя «ВАЗа» обнаружили местные жители, после того как он чуть не совершил ДТП на перекрестке ул. Георгия Митирева и ул. Печерской. Люди отобрали у водителя ключи и сообщили об инциденте в «Патруль». Не дожидаясь приезда общественников, мужчина убедил людей вернуть ему ключи от машины, пообещав никуда не уезжать. Завладев ключами, нарушитель поспешил ретироваться, но был задержан сотрудниками ДПС.

По словам общественников, сразу после того как автомобиль остановили, пьяный водитель перескочил на пассажирское сиденье и сделал вид, что спит. После приезда «скорой помощи» мужчина «ожил», а затем выяснилось, что он лишен водительских прав. В связи с его отказом от медицинского освидетельствования будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 прим. 1 УК РФ.

27 августа полицейские в Ростовской области задержали пьяного мужчину, который угнал эвакуатор, чтобы вернуть свою машину со штрафной стоянки.

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