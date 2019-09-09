Названы сроки поступления «Адмирала Нахимова» на вооружение ВМФ

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» готов наполовину, его сдача в эксплуатацию намечена на конец 2022 года, заявил замглавы Минобороны Алексей Криворучко в понедельник, 9 сентября.

«Это будет самый мощный корабль Военно-морского флота. Мы проверили ход работ, готовность корабля сейчас на уровне 50%», — приводит его слова «РИА Новости».

Как подчеркнул Криворучко, военное ведомство обеспечивает строгое финансирование проекта, в этом году на строительство крейсера выделено 29,5 млрд рублей.

По словам замглавы Минобороны, «Адмирал Нахимов» станет самым современным крейсером, оборудованным высокоточным оружием большой дальности. Он уточнил, что на вооружение корабля поставят комплексы ПВО «Панцирь-М» и «Форт-М», а также мощные противолодочные установки «Ответ» и «Пакет-НК».

В марте этого года издание National Interest назвало российские крейсеры одними из самых смертоносных за всю историю военного флота. Речь шла о ракетных крейсерах «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан»).