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Новгородская прокуратура обратилась в полицию после «футбола» с котом

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Прокуратура Великого Новгорода отправила полицейским запрос на проверку случая, когда школьницы пинали кота вместо мяча на городской площадке. Об этом 9 сентября «РИА Новости» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура сделала запрос в полицию с просьбой проверить информацию, распространенную в СМИ о том, как несколько девочек пинали живого кота вместо футбольного мяча», — сообщили агентству.

Видеозапись, на которой три девочки, предположительно младшего школьного возраста, пинают кота, появилась в Сети днем ранее.

26 августа мужчина в Красноярске выбросил своего пса с балкона пятого этажа, а 21 августа сообщалось, что магаданца отправили на лечение за жестокое обращение с собакой.

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