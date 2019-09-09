Напавший на председателя ЦИК Памфилову оказался гражданином Казахстана

Бахыт Карабалаев, которого обвиняют в нападении на главу Центроизбиркома России Эллу Памфилову, является гражданином Казахстана. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбека Смадиярова.

«7 сентября был задержан гражданин Республики Казахстан Карабалаев Бахыт Ажигулович 1983 года рождения по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ», — отметил он.

Ранее 9 сентября Басманный суд Москвы принял решение заключить Карабалаев под стражу до 6 ноября. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с проникновением в жилище»). Мужчина признал вину и дал показания. Максимальное наказание по вменяемой статье — 12 лет заключения. СК продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.

Нападение на дом Памфиловой в подмосковной Истре было совершено в ночь на 6 сентября. По словам главы ЦИК, она вышла открыть дверь кошке, когда высокий мужчина в маске несколько раз ударил ее электрошокером. Памфилова начала отбиваться от злоумышленника стулом, после чего тот убежал.

Предположительно, нападавший проник в здание через окно. В результате нападения глава ЦИК повредила палец и получила травму живота, однако запрашивать госохрану после происшествия не стала.

Подозреваемого задержали 7 сентября. По данным СМИ, он приехал из Казахстана и после потери документов жил в лесу, перебиваясь случайными заработками, попрошайничеством и мелкими кражами.