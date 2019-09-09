Сенатор из США обсудил с Кудриным роль свободной торговли

Американский сенатор-республиканец Майкл Ли встретился в Москве с главой Счетной палаты России Алексеем Кудриным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление политика.

По словам Ли, встреча «была удачной». «Подчеркнул положительную роль свободной торговли», — отметил он в понедельник, 9 сентября.

В настоящее время, когда развита электронная коммерция, перед людьми открыт неограниченный доступ друг к другу. «Это прекрасно, особенно для малообеспеченных людей и среднего класса в США, России и многих других странах», — подчеркнул сенатор.

Страны не должны предпринимать действий в обратном направлении, поделился он мнением, так как свободная торговля сделала для благополучия людей больше, чем любая другая государственная программа «когда-либо сможет».

Ранее в сентябре вице-премьер Южной Кореи Хон Намги, который возглавлял делегацию страны на Восточном экономическом форуме, заявил, что они надеются завершить переговоры по соглашению о свободной торговле с Россией в первом полугодии 2020 года. По его словам, это соглашение положительно отразится на росте экономики и занятости не только в Южной Корее, но и в России.