Обвиняемого в нападении на Памфилову арестовали до ноября

Басманный суд Москвы принял решение заключить под стражу до ноября Бахыта Карабалаева, который обвиняется в нападении с электрошокером на главу Центризбиркома России Эллу Памфилову в ее доме в Подмосковье. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Суд считает возможным удовлетворить ходатайство следователя. (...) Суд постановил: избрать в отношении Карабалаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 ноября», — заявила судья Наталия Дударь.

Карабалаеву предъявили обвинение по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с проникновением в жилище»). Ранее 9 сентября он признал вину и дал показания. Максимальное наказание по вменяемой статье — 12 лет заключения. СК продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.

Нападение на дом Памфиловой в подмосковной Истре произошло в ночь на 6 сентября. По словам главы ЦИК, она вышла открыть дверь кошке, когда высокий мужчина в маске несколько раз ударил ее электрошокером. Памфилова начала отбиваться от злоумышленника стулом, после чего тот убежал.

Предположительно, нападавший проник в здание через окно. В результате нападения глава ЦИК повредила палец и получила травму живота, однако запрашивать госохрану после происшествия не стала.

Подозреваемого задержали 7 сентября. Карабалаев является уроженцем одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. По данным СМИ, он приехал из Казахстана и после потери документов жил в лесу, перебиваясь случайными заработками, попрошайничеством и мелкими кражами.