Спикер палаты общин парламента Великобритании анонсировал свою отставку

Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заявил о своей отставке, которая состоится 31 октября (в день предполагаемого выхода Соединенного Королевства из Евросоюза) или перед досрочными выборами, если депутаты в понедельник, 9 сентября, проголосуют за их проведение. Об этом сообщает ТАСС.

«На выборах 2017 года я пообещал моей жене и детям, что это будут мои последние выборы, и я намерен выполнить это обещание. Если сегодня вечером палата проголосует за проведение досрочных всеобщих выборов, то мое время как спикера и народного избранника закончится вместе с парламентом этого созыва», — отметил Беркоу.

По его словам, в случае если большинство проголосует против досрочных выборов, «наименее дезорганизующим и наиболее демократичным» для него решением будет уйти со своего поста 31 октября.

В ходе своей работы в качестве спикера палаты общин Беркоу сыграл решающую роль при обсуждении соглашения с ЕС по Brexit. Именно он запретил предыдущему премьер-министру Терезе Мэй повторно предлагать к рассмотрению депутатов сделку без внесения в нее каких-либо изменений.

Палата общин примет решение относительно проведения досрочных выборов не позднее 9 сентября. С этим предложением в начале сентября выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Таким образом он отреагировал на решение парламента просить о новой отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза, который должен состояться 31 октября. По мнению политика, проведение внеочередных парламентских выборов в Великобритании может стать единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit.

Для проведения внеочередных выборов за это должны выступить две трети парламентариев.

При этом ранее 9 сентября закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза вступил в силу, получив королевскую санкцию Елизаветы II. Согласно новому закону правительство под председательством британского премьер-министра Бориса Джонсона попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября. Предполагается, что этот закон не допустит так называемого жесткого Brexit, который будет негативно воздействовать на британскую экономику.

Джонсон последовательно заявляет о том, что королевство покинет Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.

Предыдущий британский премьер Тереза Мэй ушла в отставку 7 июня, после того как парламент в третий раз отклонил ее сценарий Brexit. Сам выход из Евросоюза должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести.