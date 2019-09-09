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МВФ назвал Кристалину Георгиеву единственным кандидатом на пост главы

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В исполнительном совете Международного валютного фонда заявили, что представитель Болгарии и исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева является единственным кандидатом на пост главы МВФ. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте фонда 9 сентября.

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«Срок подачи заявок кандидатов на должность следующего управляющего директора завершился в пятницу, 6 сентября. Единственная кандидатура, Кристалина Георгиева, (…) подтвердила готовность номинироваться на пост», — сказано в публикации.

В МВФ добавили, что рассчитывают завершить процесс подбора руководителя не позднее 4 октября 2019 года.

3 августа стало известно, что страны Евросоюза выдвинули Георгиеву единым кандидатом на пост нового главы МВФ.

На последнем этапе голосования выбор стоял между ней и бывшим министром финансов Нидерландов Йеруном Дейсселблумом. Последний также поздравил директора Всемирного банка с победой и пожелал Георгиевой огромных успехов.

26 июля исполнительный совет МВФ объявил о начале процесса подбора нового директора-распорядителя организации. Кандидат на этот пост займет место Кристин Лагард, которая подала в отставку в связи с выдвижением на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Саммит ЕС выдвинул ее кандидатуру на эту должность 2 июля.

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