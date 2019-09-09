Фестиваль «Наши в городе» поздравил столицу с днем рождения

В выходные дни в российской столице прошел один из крупнейших городских фестивалей России «Наши в городе». В этом году мероприятия шли два дня, их приурочили к 872-летию Москвы.

Поздравить город с днем рождения и исполнить любимые песни на проспект Сахарова пришли более 220 тыс. человек.

Артисты подарили жителям и гостям Москвы более 20 часов музыки. Вместе с «Нейромонахом Феофаном» зрители устроили настоящие древнерусские драм-н-бэйс-пляски, с Найком Борзовым неслись навстречу ветрам, со Zdob si Zdub вспомнили бессонные летние ночи, с «СерьГой» признались в любви к большому городу.

Всего для гостей фестиваля исполнили свои композиции более 20 коллективов и исполнителей, среди которых «Альянс», «Мураками», «Ундервуд», «7Б», «Горшенев», «Секрет», Александр Ф. Скляр и «Ва-БанкЪ», «Конец фильма», Валерий Сюткин, Trubetskoy, Сергей Бобунец, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Вадим Самойлов, НАИВ, СЛОТ, «Ария» и другие.

Завершился фестиваль выступлением Гарика Сукачева, отмечающего в этом году юбилей.

Для проведения шоу в самом центре проспекта Сахарова установили сцену весом 300 т с массивами звуковых порталов и тремя светодиодными экранами. Справа и слева от нее расположились по три дилейные башни, которые распределяли звук по всей длине проспекта и позволяли зрителям даже вдали от сцены наблюдать за любимыми артистами.

Гости фестиваля смогли поучаствовать и в обширной развлекательной программе.

Всего праздничные мероприятия по случаю Дня города в Москве 7 и 8 сентября посетили свыше 7,4 млн человек. В частности, площадки в городских парках посетили свыше 4,4 млн человек. Так, 7 сентября их посетили 1,2 млн гостей, а на ВДНХ собралось свыше 500 тыс. посетителей.