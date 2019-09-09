Прямой эфир

Фестиваль «Наши в городе» поздравил столицу с днем рождения

0
Фото: пресс-служба НАШЕ Радио
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В выходные дни в российской столице прошел один из крупнейших городских фестивалей России «Наши в городе». В этом году мероприятия шли два дня, их приурочили к 872-летию Москвы.

Охотный рад: где и как москвичи смогут встретить День города
Центральные площадки столицы станут филиалами ВДНХ

Поздравить город с днем рождения и исполнить любимые песни на проспект Сахарова пришли более 220 тыс. человек.

Артисты подарили жителям и гостям Москвы более 20 часов музыки. Вместе с «Нейромонахом Феофаном» зрители устроили настоящие древнерусские драм-н-бэйс-пляски, с Найком Борзовым неслись навстречу ветрам, со Zdob si Zdub вспомнили бессонные летние ночи, с «СерьГой» признались в любви к большому городу.

Всего для гостей фестиваля исполнили свои композиции более 20 коллективов и исполнителей, среди которых «Альянс», «Мураками», «Ундервуд», «7Б», «Горшенев», «Секрет», Александр Ф. Скляр и «Ва-БанкЪ», «Конец фильма», Валерий Сюткин, Trubetskoy, Сергей Бобунец, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Вадим Самойлов, НАИВ, СЛОТ, «Ария» и другие.

Завершился фестиваль выступлением Гарика Сукачева, отмечающего в этом году юбилей.

Для проведения шоу в самом центре проспекта Сахарова установили сцену весом 300 т с массивами звуковых порталов и тремя светодиодными экранами. Справа и слева от нее расположились по три дилейные башни, которые распределяли звук по всей длине проспекта и позволяли зрителям даже вдали от сцены наблюдать за любимыми артистами.

Гости фестиваля смогли поучаствовать и в обширной развлекательной программе.

Всего праздничные мероприятия по случаю Дня города в Москве 7 и 8 сентября посетили свыше 7,4 млн человек. В частности, площадки в городских парках посетили свыше 4,4 млн человек. Так, 7 сентября их посетили 1,2 млн гостей, а на ВДНХ собралось свыше 500 тыс. посетителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самойлов и Сукачев станут хедлайнерами фестиваля «Наши в городе»
Группа «Ария» позвала москвичей на фестиваль «Наши в городе»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019