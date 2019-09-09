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Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ответили на слова руководителя Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна». Заявление российских министров прозвучало в понедельник, 9 сентября, в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главами внешнеполитического и военного ведомств Франции.

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«Если он так сказал, то я отмечаю, что он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты, поскольку в ином случае мы должны были бы, действуя как США, бомбить тот же Ирак, ту же Ливию в грубейшее нарушение международного права, должны были бы в государственном бюджете выделять миллионы на вмешательства в дела других стран, как это сделал конгресс, поручив Госдепартаменту тратить $20 млн в год для того, чтобы «продвигать демократию» в России», — приводит слова Лаврова RT.

Глава МИД также подчеркнул, что необходимо понимать, что именно подразумевает Эспер под нормальностью страны. В свою очередь Шойгу добавил, что Россия «побудет пока «ненормальной».

С призывом к «нормальности» Эспер выступил 7 сентября. Он заявил, что России следует вести себя «как более нормальная страна» и разделять западные ценности. Таким образом глава Пентагона прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал отдаление России от Европы большой стратегической ошибкой и призвал пересмотреть отношения с Москвой.

В тот же день Эспер назвал Россию и Китай угрозой для европейских стран. Он отметил, что при разработке оборонной стратегии на ближайшие годы Вашингтон видит Россию и Китай главным источником опасности. Эспер обвинил Россию в том, что при ведении внешней политики она «продолжает нарушать международные нормы». Китай же, по его словам, крадет чужие технологии.

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