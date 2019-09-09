Два человека пострадали в серьезном ДТП в Алтайском крае

Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Рубцовске (Алтайский край). Один человек госпитализирован, еще одному помощь оказали на месте.

Авария произошла на проспекте Ленина. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota Chaser совершал левый поворот на разрешающий сигнал светофора. Он не предоставил преимущество автомобилю Toyota Probox, двигавшемуся во встречном направлении. Об этом сообщает altapress.ru.

В результате ДТП оба автомобиля получили серьезные повреждения. 29-летний водитель второго автомобиля госпитализирован. Водителю Toyota Chaser помощь оказали на месте.