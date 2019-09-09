Банду фальшивомонетчиков ликвидировали в Португалии

Деятельность крупной группировки фальшивомонетчиков пресекли в Португалии. Об этом 9 сентября говорится на сайте Европейского полицейского агентства (Европол).

По данным организации, ликвидированная банда была второй по величине в Европе и распространяла поддельные денежные знаки по всем странам ЕС через даркнет — теневой сегмент всемирной паутины, пользователи которого сохраняют анонимность.

Больше всего фальшивых банкнот — на сумму более €1,3 млн — было изъято во Франции, Германии, Испании и Португалии.

После восьми обысков в различных местах правоохранители изъяли 1 833 поддельные банкноты общей суммой более €69 тыс., а также технические средства — компьютеры, принтеры, чернила и картриджи, голограммы, самоклеящиеся ленты и прочие элементы для изготовления фальшивых купюр.

Арестованы пять человек, им уже предъявлены обвинения в фальшивомонетничестве и участии в организованной преступной группировке.

Со своей стороны Европол оказывал поддержку, в том числе информационную и финансовую.

Ранее в августе в Португалии задержали одного из крyпнейших тoрговцев оpужием. Мужчина скрывался от бельгийского правосудия, на его арест был выдан международный ордер.