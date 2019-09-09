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Директора интерната подозревают в хищении пенсии в Псковской области

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В Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении директора интерната. Мужчину проверяют на причастность к хищению пенсии у подопечного социального учреждения.

По версии следствия, подозреваемый воспользовался доверчивостью пенсионера и получил доступ к его счетам. Когда подопечный интерната умер, директор учреждения перевел средства на банковскую карту покойного, а затем снял их. Общая сумма хищения составила 325 тыс. рублей. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Сотрудники полиции проверяют причастность подозреваемого к аналогичным хищениям у других жителей интерната.

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