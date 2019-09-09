Ротвейлер Тайсон помог раскрыть кражу инструментов в Брянске

В Брянске ротвейлер по кличке Тайсон помог полиции раскрыть кражу инструментов из частного гаража. Похититель задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на городское УМВД, кража была совершена из гаража в поселке Большое Полпино. Оттуда пропали две дрели и болгарка.

На место происшествия прибыл в том числе кинолог Александр Абрамов со своей собакой. Тайсон привел полицейских к дому в соседнем переулке. Там и были обнаружены пропавшие инструменты. В отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело.