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Ротвейлер Тайсон помог раскрыть кражу инструментов в Брянске

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В Брянске ротвейлер по кличке Тайсон помог полиции раскрыть кражу инструментов из частного гаража. Похититель задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на городское УМВД, кража была совершена из гаража в поселке Большое Полпино. Оттуда пропали две дрели и болгарка.

На место происшествия прибыл в том числе кинолог Александр Абрамов со своей собакой. Тайсон привел полицейских к дому в соседнем переулке. Там и были обнаружены пропавшие инструменты. В отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело.

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