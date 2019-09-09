Останки погибших в Крымской войне солдат перезахоронили в Севастополе

В Севастополе на Братском кладбище перезахоронили останки солдат, погибших в Крымской войне. Прах 37 неизвестных бойцов и одной сестры милосердия обнаружили в районе Исторического бульвара и при реконструкции других культурных объектов в городе во время строительных работ, уточняет REGNUM.

Особенно историков заинтересовало тело найденной женщины. Предполагается, что ей было около 35-40 лет, она была женой одного из офицеров и оказывала помощь раненым, сообщает телеканал «Звезда».

Церемонию приурочили ко Дню памяти российских воинов, павших при обороне Севастополя. Погребение останков провели с воинскими почестями и оружейным салютом.

Крымская война (1853—1856 годы) велась между Российской империей с одной стороны, и коалицией Британской и Османской империй, Франции и королевства Сардинии, с другой. Главным театром боевых действий стал Крым и, в частности, Севастополь.

29 мая археологи обнаружили на севере Крыма захоронение русских солдат армии князя Василия Долгорукова.