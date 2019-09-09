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Дети сами отремонтировали площадку в одном из брянских сел

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В селе Локоть в Брянской области школьники самостоятельно отремонтировали детскую площадку. Они приносили из дома инструменты и шли туда после окончания уроков.

NASHBRYANSK.RU уточняет, что речь идет об игровой площадке возле сельской школы. Около трех лет назад жители села за свой счет установили там беседку, качели, песочницу, мостики и шведскую стенку. Однако спустя время площадку разгромили вандалы.

В мае сообщалось, что в Брянске благодаря инициативе школьницы появится скейт-парк. Проект подростка включили в программу инициативного бюджетного финансирования. Ученица 10-го класса подготовила документы и собрала 400 подписей.

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