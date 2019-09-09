Парк «Зарядье» за два года посетили 23 млн человек

За два года московский парк «Зарядье» посетили 23 млн человек. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщается на сайте столичной мэрии.

Парк «Зарядье» площадью 130 тыс. кв. м разместился на месте снесенной гостиницы «Россия». Он был открыт в честь празднования 870-летия Москвы 9 сентября 2017 года. Его первыми посетителями стали президент России Владимир Путин, мэр столицы Сергей Собянин, а также представители СМИ, школьники, воспитанники интернатов и дети из многодетных семей, пишет «Москва 24».

Растительность парка отражает разнообразие флоры четырех климатических зон России: леса, тундры, степи и заливных лугов. Для этого было высажено 600 деревьев и 8 тыс. кустарников. В каждой зоне с помощью особых технологий поддерживается отдельный микроклимат. Помимо этого в парке обустроили смотровую площадку «парящий мост» и настоящую ледяную пещеру, а также причал для прогулочных судов с прямым проходом к парку, музей с археологическими находками, медиацентр, выставочный зал, концертный зал, кинозал, магазины подарков и сувениров. Вход в парк является бесплатным и круглосуточным.

В 2018 году «Зарядье» стал единственным объектом из России, который вошел в список 100 лучших мест мира по версии Time, отмечает RNS.

В конце июля сообщалось, что в парке «Зарядье» заработал виртуальный гид по Москве и России, содержащий информацию о памятниках истории, культуры и природы.