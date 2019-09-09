Аграрии Рязанской области намолотили 2 млн т зерна

В Рязанской области продолжается уборочная кампания. Аграрии намолотили 2005,2 тыс. т зерна с 99% площадей. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Лидером по валовому сбору является Сараевский район, где намолочено 227,5 тыс. т зерна. Свыше 100 тыс. т получили в Скопинском, Михайловском, Ряжском, Милославском, Старожиловском, Александро-Невском, Шацком и Ухоловском районах, пишет РИА «7инфо».

Средняя урожайность в регионе составляет 33,5 ц/га. Наибольшая урожайность наблюдается в Александро-Невском районе — 50 ц/га. Еще в восьми районах урожайность превысила среднюю по Рязанской области.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Европе раскрыли преступную схему, которая позволяла аферистам получать от Евросоюза средства якобы для продвижения сельхозпродукции в третьих странах, а затем отмывать деньги на Украине и Виргинских островах.