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Объявлены итоги выборов в Мосгордуму

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Объявлены результаты выборов в Мосгордуму по итогам обработки 100% протоколов. По данным ЦИК, из 45 мест 26 получили самовыдвиженцы.

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В новый состав городской думы были переизбраны девять действующих депутатов «Единой России», которые пошли на выборы самовыдвиженцами: Алексей Шапошников, Инна Святенко, Людмила Стебенкова, Кирилл Щитов, Степан Орлов, Людмила Гусева, Александр Семенников, Татьяна Батышева и Евгений Герасимов.

Также в МГД 13 мест займут депутаты, выдвинутые КПРФ. Четверо из них — Николай Зубрилин, Леонид Зюганов, Николай Губенко и Елена Шувалова — были переизбраны.

По три мандата получили партии «Яблоко» и «Справедливая Россия». Представители последней впервые прошли в Мосгордуму.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в целом по стране «Единая Россия» показала политическое лидерство. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак счел результаты голосования победой «Единой России».

Единый день голосования состоялся в России 8 сентября. Граждане выбрали депутатов местных собраний, губернаторов и депутатов Госдумы. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, серьезных нарушений, влияющих на окончательный результат, в ходе голосований не выявлено.

В Москве средняя явка по округам составила 21,77% — это выше, чем на прошлых выборах 2014 года, пишет «Газета.ру».

Столичный мэр Сергей Собянин назвал выборы в МГД наиболее конкурентными и эмоциональными за последнее время. По его словам, городская дума стала политически более разноплановой, что должно пойти на пользу парламенту столицы. Градоначальник победивших депутатов и выразил надежду на дальнейшую конструктивную работу на пользу москвичей.

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