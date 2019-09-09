Нарколог поддержал идею введения единой минимальной цены на сигареты

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что введение в стране единой минимальной цены на табачную продукцию может поспособствовать уменьшению числа курящих людей. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС в понедельник, 9 сентября.

«Постепенное ограничение доступности сигарет — это общемировая тенденция. Я думаю, что это правильно. Вот, допустим, пачка сигарет на Западе меньше €5 не стоит, и она не всем доступна. Человек сто раз подумает, покупать ему сигареты или что-то другое. Я думаю, что мы идем в тренде мировом в этом смысле», — отметил Брюн.

В свою очередь, главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев заявил, что эта инициатива не поможет в борьбе с нелегальной реализацией табачной продукции. По его словам, установление минимальной цены будет эффективно только для легальных каналов продажи сигарет.

Ранее 9 сентября депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России. По мнению парламентариев, такая мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды, рассказал первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

Он отметил, что 95% легальных сигарет не стоят меньше 90 рублей, поэтому можно было бы установить минимальную цену в 85 рублей.

Сейчас в соответствии с законом минимальная стоимость сигарет составляет 75% от максимальной розничной цены, которую утверждают сами производители с учетом выплачиваемого в бюджет акциза. При этом для каждой марки расчет индивидуальный.