Главный внештатный нарколог Минздрава рассказал о качестве пива в России

Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн заявил, что отечественное пиво не соответствует мировым стандартам качества. Об этом 9 сентября он рассказал ТАСС.

«Оно должно быть сделано по стандартам серьезным. Пока не будут писать на бутылке, что это пиво изготовлено по мировым стандартам, пиво пить в России нельзя. Будут пить брагу со всеми вытекающими последствиями», — отметил специалист.

По его словам, «всё человечество выросло на пиве» и оно никогда «особо вреда не приносило», но большая часть российских напитков, называемых пивом, к этой категории не относится.

«Мы выступали с инициативой, и не раз, чтобы пиво было качественным. Пока пиво в стране могут делать из сахара и дрожжей, то мы в любом случае будем против подобного пива или, точнее, напитка, который называется пивом», — пояснил Брюн.

Ранее в этот же день стало известно, что Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах. В ведомстве уверены, что продажа алкоголя на спортивных мероприятиях не угрожает безопасности болельщиков и при этом поспособствует развитию рынка потребительских услуг.

20 июля сообщалось, что Минпромторг предложил вывести пиво и пивоваренную продукцию из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания. Об этом говорится в разработанном ведомством проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году. С января 2013 года вступили в силу ограничения на продажу напитка в ларьках в ночное время суток.