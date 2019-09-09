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В Москве пройдет «День генерального директора»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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27 сентября, состоится ежегодный закрытый бизнес-форум «День генерального директора», посвященный актуальным вопросам в сфере управления, продаж и лидерства.

Организатором форума «День генерального директора» выступает главное профессиональное издание для руководителей — журнал «Генеральный директор». Редакция журнала соберет на одной площадке более 400 руководителей со всех уголков нашей страны для обмена практическим опытом, нетворкинга, поиска полезных знакомств.

Вдохновлять и делиться опытом будут руководители-практики крупных российских компаний. У каждого из участников будет уникальная возможность пообщаться с ними лично.

Среди спикеров форума — лидеры рынка, руководители растущих компаний, которые честно расскажут свои кейсы:

  • Давид Ян, основатель и председатель совета директоров группы компаний ABBYY;
  • Андрей Трубников, генеральный директор Organic Shop и NaturaSiberica;
  • Ольга Зинякова, генеральный директор «КАРО фильм»;
  • Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», кандидат в президенты России в 2018 году;
  • Борис Титов, сопредседатель «Деловой России», уполномоченный при президенте РФ;
  • Агнесса Осипова, генеральный директор «Баскин Роббинс в России», президент Российской ассоциации франчайзинга;
  • Алексей Васильчук, основатель и генеральный директор «Чайхоны №1»;
  • Рубен Арутюнян, президент и основатель компании Henderson;
  • Виктор Семенов, председатель наблюдательного совета «Белой Дачи».

В этом году каждый участник унесет с собой подборку самых важных и актуальных чек-листов, практических материалов и новых идей для роста продаж.

Мероприятие будет проходить в гостинице Radisson Collection, Москва

Подробнее о форуме и условиях участия - https://den.gd.ru/

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