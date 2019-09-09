В Москве пройдет «День генерального директора»
27 сентября, состоится ежегодный закрытый бизнес-форум «День генерального директора», посвященный актуальным вопросам в сфере управления, продаж и лидерства.
Организатором форума «День генерального директора» выступает главное профессиональное издание для руководителей — журнал «Генеральный директор». Редакция журнала соберет на одной площадке более 400 руководителей со всех уголков нашей страны для обмена практическим опытом, нетворкинга, поиска полезных знакомств.
Вдохновлять и делиться опытом будут руководители-практики крупных российских компаний. У каждого из участников будет уникальная возможность пообщаться с ними лично.
Среди спикеров форума — лидеры рынка, руководители растущих компаний, которые честно расскажут свои кейсы:
- Давид Ян, основатель и председатель совета директоров группы компаний ABBYY;
- Андрей Трубников, генеральный директор Organic Shop и NaturaSiberica;
- Ольга Зинякова, генеральный директор «КАРО фильм»;
- Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», кандидат в президенты России в 2018 году;
- Борис Титов, сопредседатель «Деловой России», уполномоченный при президенте РФ;
- Агнесса Осипова, генеральный директор «Баскин Роббинс в России», президент Российской ассоциации франчайзинга;
- Алексей Васильчук, основатель и генеральный директор «Чайхоны №1»;
- Рубен Арутюнян, президент и основатель компании Henderson;
- Виктор Семенов, председатель наблюдательного совета «Белой Дачи».
В этом году каждый участник унесет с собой подборку самых важных и актуальных чек-листов, практических материалов и новых идей для роста продаж.
Мероприятие будет проходить в гостинице Radisson Collection, Москва
Подробнее о форуме и условиях участия - https://den.gd.ru/