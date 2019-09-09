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Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства выполнил свою часть обязательств для проведения обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, а встреча заключенных в аэропорту Внуково не является его прерогативой. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС.

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«В целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел, чтобы этот обмен смог состояться. И это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», — рассказал Песков во время встречи с журналистами.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль позитивно оценивает и приветствует факт состоявшегося обмена, и это дает повод надеяться на оптимистичные перспективы для нормализации Минских договоренностей.

Песков отказался комментировать список участвовавших в обмене лиц, а также не стал отвечать на вопрос о получении российского гражданства украинцами, приехавшими в Россию в рамках договоренностей между странами.

«Оставлю без комментариев. Я не располагаю деталями», — сказал он.

Обмен заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября. Самолеты с участниками обмена приземлились в аэропортах Москвы и Киева. На сайте украинского президента опубликован список всех 35 граждан страны, вернувшихся на родину. Среди них 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов и др.

Среди 35 возвратившихся россиян были главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, свидетель по делу MH17 Владимир Цемах и два жителя Севастополя.

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