Украинские энергетики отключат свет «Лисичанскводоканалу» за долги

Коммунальное предприятие «Лисичанскводоканал» в Луганской области Украины, во вторник отключат от электроэнергии за долги. Об этом в понедельник, 9 сентября, в соцсетях сообщила пресс-служба энергетической компании «Луганское энергетическое объединение».

Коммунальщики обеспечивают питьевой водой подконтрольный Киеву Лисичанск. «Запаситесь водой!», — призвали потребителей энергетики на своей странице в Facebook. «Лисичанскводоканал» также обеспечивает питьевой водой жителей Новодружеска и Приволья, села Стекольное и близлежащие шахты. В этой местности проживают 160 тыс.человек.

19 августа энергетики уже отключали свет коммунальщикам. Тогда долг предприятия перед энергетиками превысил 142 миллионов гривен (около $ 5,6 млн).