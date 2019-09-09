Напавший на Памфилову признал вину

Мужчина, подозреваемый в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову, признал свою вину и дал показания. Об этом 9 сентября сообщается на сайте Следственного комитета.

По подозрению в совершении преступления ранее был задержан Бахыт Карабалаев, ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с проникновением в жилище»).

«В ходе допроса Карабалаев признал вину в совершении преступления и дал показания о его обстоятельствах. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. О личности хозяев дома нападавшему известно не было», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие направило в Басманный районный суд ходатайство о заключении Карабалаева под стражу до 6 ноября. Максимальное наказание по вменяемой статье — 12 лет заключения. СК продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.

Нападение на дом Памфиловой в подмосковной Истре произошло в ночь на 6 сентября. По словам главы ЦИК, она вышла открыть дверь кошке, когда высокий мужчина в маске несколько раз ударил ее электрошокером. Памфилова начала отбиваться от злоумышленника стулом, после чего тот убежал.

Предположительно, нападавший проник в здание через окно. В результате нападения глава ЦИК повредила палец и получила травму живота, однако запрашивать госохрану после происшествия не стала. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ, оно передано из МВД в Следственный комитет (СК) России, пишет «Газета.ру».

Подозреваемого задержали 7 сентября. Карабалаев является уроженцем одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. По данным СМИ, он приехал из Казахстана и после потери документов жил в лесу, перебиваясь случайными заработками, попрошайничеством и мелкими кражами.