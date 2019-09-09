Белорусские военные проинспектируют Вооруженные силы Германии

В минобороны Белоруссии рассказали, что группа республиканских военных проведет с 10 по 13 сентября инспекцию немецких Вооруженных сил. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В период с 10 по 13 сентября инспекционная группа Беларуси в составе четырех человек проведет инспекцию на территории Германии в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности», — отметили в минобороны.

Уточняется, что в ходе инспекции представителям Белоруссии предстоит подтвердить отсутствие в указанном районе военной деятельности, о которой, согласно Венскому документу 2011 года, необходимо было бы уведомить заранее.

Кроме того, двое белорусских военных посетят авиационную базу и военный объект Вооруженных сил Швеции.

В мае группа российских специалистов с дипломатическим статусом провела военные инспекции в Финляндии в соответствии c положениями Венского документа 2011 года.

Венский документ, подписанный в 2011 году, подразумевает обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ уведомляют друг друга о разных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и организуют проверки.