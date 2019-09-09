День города в Москве отпраздновали свыше 7,4 млн человек

Праздничные мероприятия по случаю Дня города в Москве 7 и 8 сентября посетили свыше 7,4 млн человек. Об этом 9 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

В частности, площадки в городских парках посетили свыше 4,4 млн человек. Так, 7 сентября их посетили 1,2 млн гостей, а на ВДНХ собралось свыше 500 тыс. посетителей, пишет агентство городских новостей «Москва».

8 сентября в парках собрались уже свыше 2,2 млн человек, а на ВДНХ — 500 тыс. гостей. Там организовали светотехническое шоу «Лучший город земли», выступления артистов театра «Астана-опера», фестиваль духовых оркестров, а также чтения детских стихов и сказок, настольные игры и модный показ Fashion Parade Moscow. Кроме того, в выходные на ВДНХ завершился марафон уличной культуры «Ритм моего города».

В «Зарядье» гостей развлекали исполнением произведений классической музыки, а в Измайловском парке прошли рок-концерты с участием Дианы Арбениной и Сергея Галанина.

Рок-фестиваль «Наши в городе» на проспекте Академика Сахарова посетили больше 200 тыс. человек. Еще 800 тыс. человек предпочли посетить фестиваль ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Праздничные площадки рядом с домом посетили более 900 тыс. столичных жителей, пишет «Москва 24».