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Вакцинация от гриппа стартовала в Ростовской области

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В Ростовской области стартовала кампания по вакцинации населения от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В 2019 году планируется привить 47% жителей. Для этого в регион поступило 2 млн доз вакцины, 1,5 млн из которых взрослые. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства, а в Ростове в парках и около ТЦ будут работать выездные бригады, пишет RostovGazeta.

На средства федерального бюджета планируется привить детей до шести месяцев, учащихся, беременных и пожилых людей, призывников, сотрудников сферы здравоохранения, образования, транспорта и ЖКХ. Право на бесплатную прививку имеют взрослые с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью «Известиям» о новой вакцине, которая сможет защитить россиян сразу от четырех штаммов гриппа.

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