Кинокритик объяснил успех фильма «Оно 2» в российском прокате

Американский фильм ужасов «Оно 2» возглавил российский прокат из-за отсутствия альтернатив. Об этом в беседе с НСН в понедельник, 9 сентября, рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.

По мнению эксперта, сиквел американского ужастика стал так популярен, потому что кинотеатры не предлагали россиянам других интересных фильмов.

«Сейчас до «Вия» ничего особенного в кинотеатрах не идет, поэтому «Оно 2» на волне успеха первой картины вполне предсказуемо возглавил прокат, несмотря на крайне негативные рецензии», — пояснил Шнейдеров.

Специалист уточнил, что в США картина не получила той кассы, на которую рассчитывали продюсеры.

Ранее 9 сентября сообщалось, что фильм ужасов «Оно 2» режиссера Андреса Мускетти, снятый по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, стал лидером российского проката по итогам выходных, заработав 590,9 млн рублей. На втором месте оказалась лента Валерия Тодоровского «Одесса», собравшая 32,6 млн рублей, на третьем — анимационный фильм Кевина Джонсона «Королевские каникулы», который заработал 24,4 млн рублей.